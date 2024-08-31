عملية صحراء الانبار.. العثور على 14 جثة واحزمة ناسفة واعتدة

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، انه "إلحاقاً ببياننا للعملية النوعية التي نفذت بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يوم أمس، في صحراء الأنبار بالتحديد في منطقة الحزيمي شرقي وادي الغدف، ولغرض إحكام السيطرة على المنطقة، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة وخلية الاستهداف وبإسناد من قبل الأبطال في طيران الجيش، خرجت قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخامسة في الجيش العراقي في الساعة 400 من اليوم السبت، لتفتيش المكان ومقترباته والمضافات".وأضاف البيان، انه "قد عثرت على 14 جثة للإرهابيين لغاية الآن من الذين تم استهدافهم يوم أمس، كما تم العثور عدد من الأحزمة الناسفة، جرى تفجيرها تحت السيطرة وأسلحة وأعتدة مختلفة ومستمسكات ومواد فنية وأجهزة حاسوب وهواتف ومستمسكات أخرى مهمة جديدة غير التي تم ذكرها ببياننا السابق".وأشار إلى أنه "أثناء هذه العملية رصدت قواتنا الأمنية المكلفة بهذا الواجب عجلة تقل إرهابيين اثنين، إذ شرعت بتطويق العجلة والقبض عليهما وحسب التحقيقات الأولية معهما تبين أنهما قد هربا من أحد الأوكار لنقل مستمسكات مهمة ومواد أخرى كانت بحوزتهما".وأكد، أنه "ما زال هذا الواجب مستمراً لإكمال عمليات البحث والتفتيش وتطهير المنطقة بالكامل من دنس الإرهاب".