اطلاق نار على نجل محافظ الانبار السابق في بغداد

وقال المصدر، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة مدنية بداخلها نجل محافظ الأنبار السابق علي فرحان، ضمن منطقة السيدية ببغداد".وأضاف المصدر أن "نجل المحافظ نجا من الحادث واقتصرت الاضرار على اضرار مادية في العجلة فقط".