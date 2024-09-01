مخلفا 3 قتلى ومصابين.. مخلف حربي ينفجر على عائلة في البعاج

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "أطفال إحدى العوائل التي ترعى الغنم في قضاء البعاج عبثوا بمخلف حربي يرجح انه يعود لتنظيم داعش الإرهابي، ما أدى الى انفجاره مخلفا 3 قتلى وعدد من المصابين".وأضاف المصدر، ان "المصابين تم نقلهم الى إحدى مستشفيات الموصل لتلقي العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب العدلي".