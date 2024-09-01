الاعرجي يبحث مع الشيخ الخزعلي ترسيخ دعائم السيادة

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى اليوم، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي".وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث اخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية تضافر جهود القوى السياسية لدعم وإسناد البرنامج الحكومي، وأهمية التكامل السياسي وانعكاسه على ترسيخ دعائم أمن واستقرار وسيادة البلد".