السليمانية.. منتسب يوجه "كلاشينكوف" نحو رأسه وينهي حياته

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً في الجيش العراقي، اقدم على الانتحار داخل مدرسة المشاة كركوش بمحافظة السليمانية".وبين، أن "الانتحار تم باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشينكوف".