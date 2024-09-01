نفذوا جريمة "القتل العمد".. القبض على ثلاثة متهمين في بغداد

السومرية نيوز –

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين نفذوا جريمة "القتل العمد" في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وملاحقة الخارجين عن القانون وعناصر الجريمة والجنائية، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود حادثة قتل ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك من (قيادة شرطة الرصافة، مركز شرطة الرافدين) بالتنسيق مع القطعات الماسكة، والتوجه للمكان المحدد وبعد التحري والتفتيش وجمع المعلومات وتوسيع دائرة البحث تم الوصول الى الجناة واعتقال ثلاثة اشخاص "بالقتل العمد".

وأضافت "تم تسليمهم الى الجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".