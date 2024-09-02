ارتفاع ملحوظ باعداد الجرائم الجنائية... اليكم ما كشفته الاحصاءات

الملف الامني... احصاءات توثق ارتفاعا ملحوظا باعداد الجرائم الجنائية داخل العديد من المحافظات





ترتفع نسبة الحالات الجنائية في الاونة الأخيرة التي أغلب من يقف خلفها متعاطو المخدرات، إذ تثير سخطا لدى المواطنين من الاجراءات المتبعة.

ماذا قال بعض المواطنين لكادر السومرية؟