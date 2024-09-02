المخابرات يتوعد: شخصيات سياسية اساءت للجهاز وسنقاضيها

وذكر بيان للجهاز ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تابع جهاز المخابرات الوطني العراقي تصريحات وتقارير ومنشورات لشخصيات سياسية ووسائل إعلام ومواقع إلكترونية روجت إساءات استهدفت بعض قيادات الجهاز وضباطه ومنتسبيه وتضمنت اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة حاولت التشكيك بأداء الجهاز ومهنيته".واستنكر الجهاز، "هذه التجاوزات الخطيرة نؤكد حق الجهاز بمقاضاة مطلقيها ومروجيها وملاحقتهم قانونياً بالنظر لما يمكن أن يترتب عليها من ضرر كبير للأمن القومي العراقي، خصوصاً أن الجهاز يؤدي دوراً محورياً الى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى في مواجهة مختلف التحديات والمخاطر".ودعا، "وسائل الاعلام والمدونين وناشطي التواصل الإجتماعي الى توخي الدقة في التعامل مع القضايا ذات العلاقة بمؤسسات الدولة لا سيما الأمنية منها، وكذلك ندعو النخب الوطنية والأوساط السياسية الى مواجهة هذه الممارسات اللامسؤولة ورفض التعامل معها".