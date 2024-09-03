الإطاحة بـ6 تجار مخدرات بمناطق متفرقة من بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، بكمائن محكمة وبجهد استخباري دقيق القت مفارز المديرية القبض على ستة تجار ومروجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من العاصمة بالجرم المشهود".وأضافت المديرية، أن "المتهمين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وادوات تعاطي، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء".