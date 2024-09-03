24 هجوما على العراق.. ماذا حصل الليلة الماضية؟

السومرية نيوز- امني

أعلن مكتب حقوق الإنسان بمنظمة CPT الأميركية، عن تعرض العراق لـ24 هجوما الليلة الماضية.

وقال مسؤول المكتب كاميران عثمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطائرات الحربية التركية قصف الليلة الماضية مناطق في ثلاث من محافظات إقليم كردستان 24 مرة، لكنها لم تخلف خسائر بشرية".

وأضاف ان "مناطق القصف وقعت في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك".