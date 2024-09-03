الإطاحة بأحد "أخطر" مزوري الوثائق في العراق

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنّ القوة استطاعت "بأسناد مفارز الجهد الاستخباري، من إلقاء القبض على متهم مطلوب بجرائم تزوير الكتب والوثائق في منطقة الأورفلي، شرقي بغداد".وأضاف البيان، أنّ "عملية إلقاء القبض جرت بعد ورود معلومات استخبارية بمحل تواجد المتهم بعد هروبه وتغيير محل إقامته إلى عدة مناطق، وعلى الفور تم الانتقال إلى المكان المحدد وتوسيع دائرة البحث وتطويق المنطقة، والقيام بعمليات التحري والتفتيش وجمع المعلومات ونصب كمين محكم".وأشار البيان، إلى أنّ عملية الاعتقال جرت "بالجرم المشهود، وضبط بحوزته 62 ختمًا مزورًا، وحاسبة لابتوب، مواد أخرى"، موضحًا أنّ "المتهم يعتبر من أخطر مزوري الوثائق، وتم إحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة".