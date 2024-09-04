في كربلاء.. القبض على "هاربين" محكومين بالإعدام

وقالت مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في كربلاء، "رصدت مفارز وكالة الاستخبارات معلومات استخبارية تفيد بوجود محكومين هاربين صادرة بحقهما عدة أحكام قضائية شديدة (اعدام) نتيجة قيامهما بعمليات إرهابية، قادمين من خارج المحافظة يرومان الدخول اليها".

وأضافت المديرية في بيان "على الفور تم استنفار الجهد الاستخباري ونصب الكمائن، حيث تمكنت مفارز المديرية من القاء القبض عليهما وتم تسليمهما الى الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام".