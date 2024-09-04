أعلنت وزارة الداخلية، عن اعتقال متهم "هارب" من مركز شرطة في بغداد، مشيرا الى أن عملية الاعتقال تمت في أربيل.​

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، "من خلال التنسيق العالي والعمل الأمني المشترك، تمكنت فريق عمل مختص من خلية الصقور الاستخبارية في وزارة الداخلية واسايش أربيل من القاء القبض على متهم هرب من احدى مراكز قسم شرطة باب الشيخ في العاصمة بغداد".

وأضاف "جاءت عملية القاء القبض على هذا المتهم المطلوب بقضايا تزوير صكوك في محافظة أربيل"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية تمهيدا لإحالته للقضاء".