قتل 3 ارهابيين بضربة جوية في ديالى

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، انه "استمراراً للعمل الأمني الذي تقوم به قواتنا المسلحة البطلة في ملاحقة من تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، ومن خلال الجهد الاستخباري والفني المميز الذي تقوم به مديرية الاستخبارات العسكرية ومنذ ثلاثة أيام، بتخطيط ومتابعة وإشراف من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وبالساعة 1900 من اليوم الجمعة وبعد إكمال جميع المتطلبات وتحديد الأهداف، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F16 ضربة جوية ناجحة في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات استهدفت وكراً للإرهابيين بداخله مفرزة إرهابية مكونة من 3 عناصر".واشار الى انه "تم قتلهم وتدمير كل الأسلحة والمعدات التي بداخله".