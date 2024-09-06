ليلة دامية في بغداد.. ماذا حدث؟

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "4 اشخاص اصيبوا نتيجة مشاجرة استخدم فيها السلاح الخفيف مسدس ضمن منطقة المنصورية التابعة للعلاوي وسط العاصمة"، لافتاً الى ان "المشاجرة بين اقارب لم تعرف اسبابها ولاذ 4 اشخاص من المتسبيين بالفرار".واشار الى "اصابة شخص بطعنات سكين نتيجة مشاجرة مع جيرانه بسبب الاطفال ضمن منطقة الوالدية / حي البتول شرق العاصمة"، مبيناً ان "قوة امنية تدخلت واعتقلت الجار المسبب".وبحسب المصدر، فان " امرأة اصيبت نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل عجلة مدنية لاذ صاحبها بالفرار ضمن منطقة الحسينية شمال العاصمة".واضاف، ان "محاولة انتحار فاشلة وقعت لامرأة تولد 1996، باسلوب تناولها مبيدات حشرات ضمن منطقة اليوسفية"، مردفاً "تم نقلها للمستشفى وحالتها خطرة".وتابع، ان "طفلين اثنين اصيبا نتيجة تعرضهم لحروق بسبب احتراق ماطور ماء داخل منزلهما ضمن قضاء المشاهدة في الطارمية".ولفت الى "مصرع شخص يعمل منتسب في وزارة الداخلية نتيجة تعرضه لحادث صعقة كهربائية داخل منزله ضمن منطقة الزعفرانية".