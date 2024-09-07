الجنسية الورقية تغادر المشهد.. 93% من العراقيين اصبح لديهم بطاقة موحدة

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني العميد مقداد ميري، انه اصدرنا حتى يوم الخميس 40 مليونا و152 الف بطاقة وطنية مسجلة"، مشيرا الى انه خلال سنة ونصف من عمر هذه الحكومة اصدرنا اكثر من 15 مليون بطاقة بجهود استثنائية.وأضاف انه "انجزنا عملية نوعية ليلة أمس بإلقاء القبض على العديد من المطلوبين وضبطنا مواد ممنوعة بحوزتهم"، مشيرا الى "طموح بمواكبة التطور العالمي من خلال الأتمتة وتحويل نظام العمل الى العمل الالكتروني وتدريب جميع الضباط والمراتب لتحقيق جهود اكثر".وأشار الى ان "هناك اوليات في العمل الأمني بضرب العصابات الكبيرة وفككنا مئات العصابات ومنها عملية البتاوين التي انهت وبشكل كبير الأعمال الإجرامية والخارجة عن القانون".