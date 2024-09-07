اعتقال شخص هوايته حرق الدراجات النارية في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة اعتقلت شخصا مخمورا هوايته حرق الدراجات النارية وتصويرها".



وأضاف المصدر، ان "القوة اعتقلته بالجرم المشهود اثناء عملية حرق دراجة نارية ضمن منطقة الوثبة وسط العاصمة".