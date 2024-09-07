القبض على متهم بجريمة السطو المسلح في بغداد وهارب من سجن "بادوش"

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه وفقاً لمعلومات دقيقة عن وجود متهم قام بجريمة السطو المسلح في منطقة (الخنساء) ببغداد، تم على الفور تشكيل فريق أمني من اللواء الثاني بالفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء، وبعد القيام بعمليات التحري وجمع المعلومات تم القاء القبض عليه.وبحسب البيان، انه بعد التحقيق الأولي تبين أنه هارب من سجن (بادوش) وفقاً لقضية جنائية اخرى، وتم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة.