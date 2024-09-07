اعتقال مدير مخدرات البصرة السابق بتهمة الرشوة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية اعتقلت ضابط برتبة عميد كان يشغل مدير مخدرات سابقاً".وأضاف، أن "ذلك تم وفق مذكرة قضائية بتهمة الرشوة".