دخان اسود كثيف في سماء الكرادة.. النيران تلتهم مطعمًا ومحاولات لتطويقها (فيديو)

وقال مراسل السومرية ان حريقا كبيرا اندلع في منطقة الكرادة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة، فيما كشف مصدر امني ان الحريق اندلع في مطعم مجاور لمحلات أجهزة كهربائية امام المسرح الوطني.واكد المصدر ان فرق الدفاع المدني سيطرت على امتداد النيران، ولاتزال مستمرة بمكافحة الحريق موضعيًا، فيما تم تسجيل خسائر مادية حتى الان.