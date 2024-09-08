5 الاف شخص فقط عاد للعراق.. حوالي 80% من عراقيي مخيم الهول لازالوا هناك

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين، علي عباس، إن "عدداً آخر من العراقيين الذين يعيشون في مخيم الهول، بين 150 إلى 160 عائلة، ستتم إعادتهم قريباً"، مشيرا الى انه "لا يزال نحو 18 ألف عراقي في المخيم، وتمت إعادة قرابة 4500 - 5000 عائلة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ويبلغ اجمالي عدد سكان المخيم حوالي 45 الف شخص نصفهم من العراقيين أي مايقارب الـ23 الف شخص، حيث انه تمت إعادة فقط 22% منهم ولا يزال الجزء الأكبر من العراقيين في مخيم الهول يمكثون هناك.من جانبه، قال مستشار الشؤون الستراتيجية في مستشارية الأمن القومي، سعيد الجياشي إن "العراق سيشارك في المؤتمر الذي سيعقد في مقر مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بشأن مخيم الهول، وذلك لإيصال رسالة تشير إلى أن هناك جهودا تبذل من الحكومة ووزارة الخارجية لدعوة الدول التي لها رعايا من عوائل عصابات داعش الإرهابية إلى سحب مواطنيها من المخيم، وإنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن".