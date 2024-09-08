السومرية نيوز – أمن



القت القوات الأمنية، اليوم الاحد، القبض على الملقبة (فطومه بنت الديوانية) بتهمة المحتوى الهابط وفق أوامر قبض قضائية بحقها.

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، انه "بعد إجراء لجنة في وزارة الداخلية، القت القوات الأمنية تلقي القبض على الملقبة (فطومه بنت الديوانية) بتهمة المحتوى الهابط وفق أوامر قبض قضائية بحقها".

منذ بداية العام الماضي 2023، تشن وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكام بالحبس بحق عدة أشخاص.