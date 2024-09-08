مجلس الاستخبارات يتباحث حول ساحات عمل الأجهزة الاستخبارية وضرورة تقييم الأداء

وذكر بيان للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أنه "عقد مجلس الاستخبارات الوطني، اليوم الأحد، جلسته الثالثة عشرة لعام 2024، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور قادة مجتمع الاستخبارات العراقي".وشهدت الجلسة "مناقشة تنفيذ توصيات القائد العام للقوات المسلحة بشأن ساحات عمل الأجهزة الاستخبارية وضرورة تقييم الأداء وفقا لمعايير مشتركة بين الأجهزة".وجرى خلال الجلسة، "مناقشة موضوع مركز المعلومات الاستخباري المشترك لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وضرورة توفير المتطلبات القانونية لاستحداثه".كما جرى التأكيد على "دعم الفريق الوطني المشكل من الأجهزة الاستخبارية، لمتابعة تمويل عصابات داعش الإرهابية".