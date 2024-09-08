قتلوا شقيقين واصابوا اخر.. القبض على ثمانية متهمين في الانبار

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ألقت قوة من الوحدة التكتيكية، وفوج سوات، ومكافحة الإجرام، والشرطة المحلية، وأفواج الطوارئ ضمن قيادة شرطة الأنبار القبض على (٨) متهمين في قضاء عامرية الصمود قاموا بقتل شقيقين وإصابة شخص ثالث نتيجة خلاف عائلي".وأضافت: "تم التحقيق معهم من قبل قسم مكافحة إجرام الفلوجة للوقوف على ملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجرمين وفق القانون".