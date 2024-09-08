بغداد.. كمين داخل "كراج" ينتهي باعتقال متهم بتزوير العملة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "بعد مراقبة ونصب كمين محكم داخل احد الكراجات ضمن مدينة الكاظمية، اسفرت عن القبض على احد المطلوبين بتزوير العملة وبالجرم المشهود".وأضاف، أنه "تم اعتقاله وضبط وبحوزته مبلغ قدره 4 ملايين و 900 الف دينار عراقي فئة الـ5 الاف مزيفة".