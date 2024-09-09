في مدينة الصدر.. اعتقال شخص دهس امرأة وآخرون طعنوا منتسبا بالسكاكين

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "امرأة تعرضت لإصابة خطرة نتيجة تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة مدنية لاذ صاحبها بالفرار ضمن شارع الفلاح في مدينة الصدر"، مبينا ان "الشرطة تعقبت صاحب المركبة بمتابعة كاميرات المراقبة والقبض عليه ضمن حي طارق".وفي حادث منفصل، أضاف المصدر، أن "منتسبا أمنيا في قاطع نجدة الشعب، تعرض خلال استراحته لطعنات سكين من قبل مجهولين في مختلف أنحاء الجسم"، مشيرا الى "تطويق منطقة الحادث والقبض على المتسببين والذي كانوا يختبئون في أحد المحال التجارية في سوق مريدي".