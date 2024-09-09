كشف تفاصيل "انفجار مقر للحشد" في الصويرة-عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "حريقا اندلع في حشائش بالقرب من احدى حاويات العتاد المدفونة تحت الارض وبسبب سوء التخزين حصل انفجار بسيط للعتاد التابع لكتائب حزب الله خارج اسوار معسكر الدعم اللوجستي التابع للحشد الشعبي في قضاء الصويرة".واكد " فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة اسباب اندلاع النيران بالحشائش".