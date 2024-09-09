خلافات تؤدي الى مقتل الزوج.. تفاصيل قصة حادثة العبيدي

السومرية نيوز – امن

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن تفاصيل حادث مقتل رجل في منطقة العبيدي شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبر مفاده "مقتل منتسب بطريقة غريبة في منطقة العبيدي شرقي والقوات الامنية تبحث عن مسدس الضحية".

وأضافت "بعد ورد معلومات عن مقتل مواطن داخل منزله شرقي العاصمة، بتاريخ 6 أيلول 2024، شرعت قوة مشتركة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية وقيادة شرطة الرصافة الى محل الحادث، ومن خلال تدقيق المعلومات ومتابعة ملابساته ولغموض الجريمة، تم تشكيل فريق عمل مختص، وللشك الحاصل في زوجة المجني عليه تم استجوابها، وبعد التعمق بالتحقيق معها اعترفت بقتل زوجها من خلال إطلاق النار عليه والعمل على إخفاء الأدلة".

وأضافت انه "بحسب ادعائها فإنها أقدمت على هذه الجريمة لوجود خلافات مع زوجها"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها لإكمال أوراقها التحقيقية".