اعتقال شخصين بتهمة الاعتداء على ملاك مستشفى الكرخ

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز فوج طوارئ الكرخ الثاني التابع إلى قيادة شرطة الكرخ تدخلت فور حصول اعتداء على الملاكات الطبية في مستشفى الكرخ، الذي يقع ضمن قاطع مسؤولية الفوج المذكور".وأضاف البيان، أن مفارز الطوارئ "ألقت القبض على متهمين أقدما على التجاوز على الملاك الطبي في المستشفى، حيث تم اصطحابهما إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".وأوضح البيان، أن "قائد شرطة الكرخ اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد وجه باتخاذ الإجراءات القانونية كافة الرادعة لكل من يتجاوز أو يعتدي على الملاكات الطبية العاملة ضمن القاطع".