الإطاحة بمتهمين 2 حاولا حرق عجلة مواطن جنوب شرقي بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي تجريها قطعاتنا لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق العاصمة بهدف ملاحقة الخارجين عن القانون، تمكنت قوة من الفرقة الاولى شرطة اتحادية، واثناء تسيير الدوريات ضمن قاطع المسؤولية تم ملاحظة شخصين اثنين يستقلان دراجة نارية ستوتة يحاولان حرق عجلة لأحد المواطنين في منطقة الزعفرانية/دور الصحة بجانب الرصافة".وأضافت القيادة، أن "الشخصين لاذا بالفرار بعد مشاهدة الدورية، وعلى الفور تم مطاردتهما والقاء القبض عليهما ومن خلال تقاطع المعلومات الاستخبارية تبين انهما مطلوبين لمكتب مكافحة اجرام/المدائن وفق المادة 446 ق.ع وأن الستوته التي حاولا التنفيذ بها هي مسروقة".وتابعت القيادة، "تم احالة الملقى القبض عليهما الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقها".