بغداد.. مجهول يقتل شخصا ويصيب اثنين اخرين ويلوذ بالفرار

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شخصاً يستقل عجلة فتح نيران سلاحه محل تجاري ضمن قضاء التاجي، ما أسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين في ولاذ بالفرار".وأضاف، ان " قوة امنية توجهت الى مكان الحادث"، مشيرا الى انه "بحسب ذوي المصابين ان الحادث نتيجة مشاكل عشائرية".