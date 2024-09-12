انتحار رجل خمسيني بسبب الديون وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا بوجود حالة انتحار لرجل من تولد 1966 شنق نفسه داخل داره في حي ضمن الحيانية وسط البصرة".وأضاف المصدر، ان "التحقيقات الأولية بحسب ذويه ان سبب الانتحار يعود الى وجود ديون كثيرة في ذمة الرجل"، مشيرا الى ان "الشرطة مازالت تحقق في القضية".