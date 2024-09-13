وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ومتابعته المباشرة طيلة الستة اشهر الماضية وفي سلسلة من الاجتماعات الامنية لمطاردة قيادات الإرهابية المنهزمة، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة وعمل فني وميداني مستمر من الأبطال في جهاز المخابرات العراقي وبإسناد فني ولوجستي وتبادل للمعلومات الاستخبارية من قبل مستشاري التحالف الدولي، وبتنسيق ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، انطلقت فجر الخميس الموافق 29 آب 2024 عملية وثبة الاسود في لاستهداف مقرات ومضافات قيادات الإرهابي.وبينت انه "تبعتها ثلاث عمليات برية وإنزال للقوات المحمولة جوا بتخطيط وإشراف نفذها ابطال جهاز مكافحة الارهاب، وفرقة القوات الخاصة وقطعات الفرقة الخامسة وبدلالة وتواجد ابطال جهاز المخابرات وبإسناد من ابطال القوة الجوية وطيران الجيش والجهد الفني لمستشاري التحالف الدولي".وأشارت الى ان "جميع هذه العمليات اسفرت عن نتائج مهمة وكبيرة وقتل معظم قيادات عصابات الإرهابية من مستوى الخط الأول والاستيلاء على أسلحة واعتدة ومواد لوجيستية وفنية وحواسيب وهواتف ومبرزات جرمية مهمة وتفجير من (10) احزمة ناسفة، وعدد من العبوات والمتفجرات تحت السيطرة وتدمير وحرق (7) عجلات مختلفة كانت تستخدم من قبل قيادات داعش".وأوضحت انه "بعد أجراء فحص DNA على ( 14 ) اربعة عشر جثة لقتلى الارهابي خلال هذه العمليات تم التعرف على القيادات الإرهابية المجرمة وهم كلا من :-1-ابو صديق او ابو مسلمالاسم الحقيقي : احمد حامد عبد الجليل زوين - نائب والي2- - ابو علي التونسيالاسم الحقيقي : عمر بن سويح بن سالم قارة ما يسمى أمير التصنيع والتطوير والملف الكيميائي3-ابو همام الاسم الحقيقي : سعد محمد ناصر ما يسمى والي4- المجرم الارهابي شاكر هراط النجدي ما يسمى المسؤول العسكري لداعش في الأنبار5-ابو عبد حنوب او ابو عبد الرحمن الاسم الحقيقي: معمر مهدي خلف ما يسمى والي الجنوب6- وقاص والاسم الحقيقي : علي رباح رجا ما يسمى مسؤول التواصل بالاضافة الى مسؤول ملف الاقتصاد والاموال ولاية ..وأكدت انه "بهذا تكون قطعاتنا الأمنية التي تقر العيون قد انجزت هذه العمليات النوعية المتميزة وهي تعمل على تطهير بالكامل من دنس الإرهاب وسحق رؤوس قياداته العفنة وفاءً للدماء الزاكيات لشهدائنا الأبرار التي هي أمانة في أعناق الاحرار وسيبقى وعوائلهم الكريمة تفخر بهم لانهم عبق النصر المبين ولوحة العز والكبرياء والامل لعراق أمن مستقر ".