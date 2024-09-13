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واشنطن تحدد الجماعة المتهمة بالقصف على مرفق دبلوماسي قرب مطار بغداد
أمن
2024-09-13 | 04:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,535 مشاهدة
السومرية نيوز
- امني
حددت
السفارة الأمريكية
بالعراق، الجماعة المتهمة بالقصف على مرفق دبلوماسي قرب
مطار
بغداد
الثلاثاء الماضي.
وقالت السفارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهجوم على مجمع الدعم الدبلوماسي ببغداد الثلاثاء الماضي نفذته جماعات موالية لإيران".
وأضافت "نؤكد الاحتفاظ بحقنا في
الدفاع عن النفس
وحماية أفرادنا في أي مكان في العالم".
>>
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