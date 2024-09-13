واشنطن تحدد الجماعة المتهمة بالقصف على مرفق دبلوماسي قرب مطار بغداد

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حددت بالعراق، الجماعة المتهمة بالقصف على مرفق دبلوماسي قرب الثلاثاء الماضي.

وقالت السفارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الهجوم على مجمع الدعم الدبلوماسي ببغداد الثلاثاء الماضي نفذته جماعات موالية لإيران".

وأضافت "نؤكد الاحتفاظ بحقنا في وحماية أفرادنا في أي مكان في العالم".