بالتزامن مع "أزمات التجسس والابتزاز"... تصنيف جديد "فاضح" للعراق بالأمن السيبراني

واظهر التقرير حلول البحرين، مصر، الأردن، المغرب، عمان، قطر، السعودية، الامارات ضمن الطبقة الأولى للالتزام بالامن السيبراني، لكن 4 دول عربية وهي مصر، قطر، السعودية، الامارات كانت الأعلى والأقوى ضمن الطبقة الأولى حيث بلغت عدد نقاطها 100 من 100 في متطلبات الامن السيبراني.اما فجاء في الطبقة الرابعة من أصل الطبقات الخمس في الالتزام بالامن السيبراني، جنبا الى جنب مع لبنان، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، فلسطين، السودان، سوريا، اما الطبقة الخامسة الأخيرة فكانت من حصته لوحدها.ويصف مختصون مجيء بهذا المكان في الامن السيبراني بـ"الفضيحة"، اذا ما قورن وامكانياته وانفتاحه على الدول العظمى وامكانياته المادية مع الدول التي جاءت معه في الطبقة الرابعة، الامر الذي مدى التخلف السيبراني الذي يعيشه العراق، خصوصا وان هذه النتائج جاءت في الوقت الذي تنشغل فيه الساحة السياسية بقضايا واتهامات تتعلق بـ"التجسس والابتزاز الالكتروني والاختراق والتصنت وغيرها من الاختراقات للامن السيبراني".وتتقسم المتطلبات على 5 أصناف، وكل صنف تمنح له 20 نقطة، ليكون المجموع 100 نقطة، فيما جاءت نقاط بواقع التدابير القانونية 11.2 نقطة، والتدابير الفنية 9.6 نقطة، التدابير التنظيمية 15.7 نقطة، تطوير السعات 8.3، تدابير التعاون 8.1 نقطة، ووفقا لذلك بلغت نقاط 53 من 100.