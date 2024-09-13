في بغداد.. الامن ينفذ ممارسة تستهدف هؤلاء

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، انه "القوات الامنية باشرت بممارسة تستهدف الدراجات النارية والتك تك، على وجه الخصوص، وتدقيق المستمسكات الثبوتية والتأكد منها، فضلاً عن التأكد في حال كان صاحبها يحمل آلات جارحة أو أسلحة غير مرخصة أو مواد مخدرة".واضاف انه "ستوضع نتائجها على عند الثامنة من صباح يوم غد".