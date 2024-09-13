نزاع عشائري يوقع قتيلاً في بغداد

افاد امني، الجمعة، بمقتل شخص جراء نزاع عشائري في .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة بين اطراف اثنين بسبب مشكلة عشائرية سابقة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما اسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة".



واضاف، "ان الشخص الاخر لاذ بالفرار وذلك ضمن الفضيلية".