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نزاع عشائري يوقع قتيلاً في بغداد
أمن
2024-09-13 | 16:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,417 مشاهدة
افاد
مصدر
امني،
اليوم
الجمعة، بمقتل شخص جراء نزاع عشائري في
بغداد
.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة بين اطراف اثنين بسبب مشكلة عشائرية سابقة تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ما اسفر عن مقتل احد طرفي المشاجرة".
واضاف، "ان الشخص الاخر لاذ بالفرار وذلك ضمن
منطقة
الفضيلية".
>>
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