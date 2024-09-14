ضبط مبلغ كبير من العملة المزيفة واعتقال حائزيها في كربلاء

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة رصدتها مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجـريمة المنظمة في محافظة تفيد بوجود متهمين يستقلان عجلة بحوزتهما مبلغ كبير من العملة المزيفة قادمين من خارج المحافظة يرومان تداولها وبيعها داخل المحافظة".وأضافت الوكالة، أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ومتابعة ميدانية ونصب كمين محكم لهما, حيث تم القاء على المتهمين وضبط المبلغ المالي الذي بحوزتهما, كما ضبطت العجلة كانا يستقلانها".وبينت الوكالة، أنه "لدى التحقيق معهما اعترفا صراحةً على علمهم المسبق بالمبلغ المالي المزيف الذي يرومان تداوله داخل محافظة كربلاء"، لافتا الى ان "المتهمين احيلا الى القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل".