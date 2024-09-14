بغداد.. اعتقال 15 شخصا على خلفية "مشاجرة البتاوين"

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية اعتقلت عشر نساء سوريات وخمسة سوريين و20 طفلا مع ذويهم المعتقلين خلال احداث المشاجرة ضمن منطقة البتاوين".

أمني أفاد، السبت، باعتقال 7 أشخاص متورطين بمشاجرة بين أطفال ونساء ورجال سوريين وقعت ضمن البتاوين وسط العاصمة .