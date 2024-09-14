أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن تنفيذ ضربة جوية تستهدف "مضافة" في جبال بلكانة بقاطع قيادة عمليات شرق .

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية مميزة، ووفقا لمعلومات دقيقة من الأبطال في جهاز المخابرات بالتنسيق وتخطيط وإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذت F16 ضربة جوية ناجحة استهدفت مضافة في سلسلة جبال بلكانة قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين".

وأضاف البيان أن الضربة "أدت إلى تدميرها بالكامل وقتل من من عناصر إرهابية".