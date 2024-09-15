اندلاع حريق كبير في جملونات تابعة للعتبة العباسية (صور)

السومرية نيوز-امن



افاد امني الاحد، باندلاع حريق كبير في جملونات تابعة للعتبة العباسية على طريق كربلاء-طويريج.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان حريقا كبيرا التهم جملونات مجزرة لحوم المقدسة التابعة للعتبة العباسية المقدسة على طريق كربلاء-طويريج"، مشيرا الى ان فرق الدفاع المدني وصلت الى المكان لمعالجة الحادث".

وسبق ان اوردت السومرية تقريرا عن ترتيب المحافظات الاكثر تعرضا للحرائق، طوال الـ12 شهرا الماضية، حيث جاءت بالمرتبة الثانية بعد محافظة تصدرت المحافظات بعدد الحرائق.