ذهب للزواج من سورية.. تحرير العراقي المختطف بسوريا بتعاون أمني لـ3 دول

وذكر بيان للوزارة تلقته السومرية نيوز، أن "وزارة الخارجية، أعلنت إطلاق سراح المواطن العراقي أبو الحسن حميد مساعد، والذي اختطف قبل ثلاثة أسابيع في البياضة بريف حمص، بعد قدومه من محافظة لغرض الزواج من فتاة سورية".وأضاف البيان أنه "بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها سفارة في دمشق وبيروت، وبالتعاون مع جهاز المخابرات العراقي، والتواصل المباشر مع القيادات الأمنية في السورية والجهات الأمنية اللبنانية، ممثلة بقيادة المخابرات، تم تحرير المواطن".وتابع أن "العصابة التي قامت بالاختطاف كانت قد طالبت بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، إلا أن وجهاز المخابرات تمكنا من تحريره دون الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين، وسيتم التعامل مع الجناة وفقا للقانون من قبل المختصة".وأكدت الوزارة وفقا للبيان "التزامها الثابت بحماية مواطنيها في الخارج، معربا" عن تقديرها للتعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية ونظرائها في سوريا ولبنان، والذي أسهم في تحقيق هذا النجاح...