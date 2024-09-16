أكداس متفجرة لداعش في مناطق ببغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه استكمالاً للعمليات الأمنية الجارية في محيط العاصمة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وللحفاظ على المنجز الأمني المتحقق نفذت تشكيلات فرقة المشاة السابعة عشر والأجهزة الأمنية الملحقة بها عدد من العمليات الاستباقية تم خلالها اعتقال ستة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط كدس من المواد المتفجرة (مخلفات عصابات الإرهابية) وعدد من الأسلحة والأعتدة الغير مرخصة ضمن مناطق (ابو غريب، اللطيفية، المظهرية، السلطان، الجبسية، شاخة/٥) .وأكدت انه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات الى ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم".