أطرافها منتسبون في الغالب.. 5 حوادث اطلاق نار ودهس في بغداد خلال 3 ساعات

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان مسلحين مجهولين يستقلون عجلة مدنية قاموا باطلاق النار على منزل منتسب في حماية المنشآت ضمن دون اصابات تذكر.وفي حادث اخر، فتح منتسب في بالاستراحة نيران سلاحه في الفضاء على منتسب في بالاستراحة لوجود خلافات فيما بينهم ضمن زيونة، فيا اعتقلت قوة امنية الطرفين وإيداعهم التوقيف.واكد المصدر ان شخصا يحمل السلاح نوع كلاشنكوف قام باطلاق النار في الفضاء على دوريات الشرطة ضمن الراشدية، تم اعتقاله وإيداعه التوقيف".وفي سياق منفصل، اندلعت مشاجرة بين اشقاء اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) داخل دارهم ضمن المظهرية جنوب العاصمة، ما اسفر عن اصابة زوجة احد اطراف المشاجرة برصاصة استقرت في كتفها وقام الجاني بالفرار الى جهة مجهولة.وفي حادث اخر، أصيب منتسبان اثنان نتيجة تعرضهما لحادث دهس الواجب داخل سيطرة الصمود ضمن صدر بسبب فقدان السيطرة على المركبة، وتم اعتقال الداهس.