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أطرافها منتسبون في الغالب.. 5 حوادث اطلاق نار ودهس في بغداد خلال 3 ساعات
أمن
2024-09-16 | 03:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,523 مشاهدة
السومرية نيوز-امن
اوجز
مصدر
امني
اليوم
الاثنين، جردة بعدد من حوادث اطلاق نار وحالة دهس في
بغداد
بعضها ارتكبها منتسبون والبعض الاخر ارتكبت ضد منتسبين من أصناف مختلفة من القوات الأمنية
العراقية
.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان مسلحين مجهولين يستقلون عجلة مدنية قاموا باطلاق النار على منزل منتسب في حماية المنشآت ضمن
منطقة
ابو دشير
دون اصابات تذكر.
وفي حادث اخر، فتح منتسب في
وزارة الداخلية
بالاستراحة نيران سلاحه في الفضاء على منتسب في
الحشد الشعبي
بالاستراحة لوجود خلافات فيما بينهم ضمن
منطقة
زيونة، فيا اعتقلت قوة امنية الطرفين وإيداعهم التوقيف.
واكد المصدر ان شخصا يحمل السلاح نوع كلاشنكوف قام باطلاق النار في الفضاء على دوريات الشرطة ضمن
منطقة
الراشدية، تم اعتقاله وإيداعه التوقيف".
وفي سياق منفصل، اندلعت مشاجرة بين اشقاء اثنين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) داخل دارهم ضمن
منطقة
المظهرية جنوب العاصمة، ما اسفر عن اصابة زوجة احد اطراف المشاجرة برصاصة استقرت في كتفها وقام الجاني بالفرار الى جهة مجهولة.
وفي حادث اخر، أصيب منتسبان اثنان نتيجة تعرضهما لحادث دهس
اثناء
الواجب داخل سيطرة الصمود ضمن
منطقة
صدر
اليوسفية
بسبب فقدان السيطرة على المركبة، وتم اعتقال الداهس.
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