مطاردة مع مطلوبين تنهي حياة منتسب في ميسان

أفاد أمني، مساء الاثنين، باستشهاد منتسب بعد مطاردة مع مطلوبين في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسبا استشهد في بعد مطاردة احد المطلوبين في حي المعلمين الجديد في ميسان".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.