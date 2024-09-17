جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على 4 ارهابيين في السليمانية والانبار

وقالت الخلية في بيان ورد لـ انه "في اطار ادامة التنسيق والتعاون بين جهاز مكافحة الارهاب ومديرية عمليات جهاز أسايش اقليم كوردستان تمكن ابطال جهاز مكافحة الارهاب من القاء على ارهابيين اثنين في محافظة السليمانية".واضاف انه "صمن واجباته في المداهمات وتفتيش وتطهير المضافات نفذ جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة واجبات اسفرت عن تفتيش وتدمير (10) مضافات وتفجير عبوات عدد (6) وحزامين ناسفين مع التحرز على عدد من المبرزات الجرمية في محافظة نينوى، بالاضافة الى تنفيذ عملية انزال جوي على مضافتين تستخدمان في الدعم اللوجستي للعصابات الارهابية في محافظة اسفرت عن القاء على ارهابيين اثنين".واكدت ان "ابطال جهاز مكافحة الإرهاب مستمرين بواجبات نوعية مكثفة في مختلف محافظات البلاد".