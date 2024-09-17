اعتقال 11 متهما بالتزوير والسحر وضبط درونات في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المفارز المشتركة المنتشرة في اماكن وتوقيتات مفاجئة ضمن عدد من مناطق جانبي والرصافة، تمكنت من على (١١) متهم، وفق قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة متهمين ضبط بحوزتهم (بطاقات ماستر كارد عدد ١٨، خطوط اتصال عدد ٩٩، سنويات عدد ١٤، اعمال السحر والشعوذة)".وأضافت القيادة، أن "المفارز استولت أيضا على طائرة مسيرة "درون" وعدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة مع كميات من الأدوية منتهية الصلاحية بالإضافة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها وحجز عجلات ودراجات نارية مخالفة للضوابط والشروط المرورية".