مقتل مدني بهجوم مسلح أمام محكمة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحو نيران اسلحتهم شخص بالقرب من محكمة تحقيق ضمن البلديات شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".وأضاف المصدر، أن "المعلومات الأولية تشير الى أن الحادث وقع نتيجة خلافات بين أولاد عم"، مشيرا الى ان "قوة من الشرطة مازالت تبحث عن الجناة عن طريق كاميرات المراقبة".