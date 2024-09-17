أدت لإصابة ضابط.. تفاصيل اقتحام مضافة إرهابية في سامراء

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "قوة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية، تعرضت إلى إطلاق نار من مجهول خلال تنفيذ واجب امني ضمن الكوش/ قاطع عمليات سامراء".واشار المصدر إلى أنه "تم العثور على مضافة تعود الى احد الارهابيين والمكنى (أبو البازي)، وتحتوي على مواد غذائية".وبين المصدر أن "عملية إطلاق النار أسفرت عن إصابة ضابط برتبة نقيب ومنتسب تم نقلهما الى المستشفى"، مؤكداً أن "العملية ما تزال مستمرة للبحث عن مطلق النار".