في الديوانية.. اعتقال عصابة متخصصة بسرقة المواطنين

أفاد أمني، باعتقال عصابة متخصصة بسرقة المواطنين في محافظة .​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم على عصابة متخصصة بمتابعة بعض المواطنين الذين يستلمون مبالغ مالية من الصيرفات".

وأضاف المصدر أن "العصابة تقوم بكسر زجاج سيارات المواطنين وسرقة المبالغ المالية".